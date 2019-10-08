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انتخابات المدارس.. برنامج ودعاية وخصومات بين المرشحين

انتخابات المدارس.. برنامج ودعاية وخصومات بين المرشحين

الحكومة في هونج كونج تنوي الحد من استخدام الإنترنت

الحكومة في هونج كونج تنوي الحد من استخدام الإنترنت

"Wrinkles".. المهرج المرعب الذي يطارد الأطفال الأشقياء في أمريكا

"Wrinkles".. المهرج المرعب الذي يطارد الأطفال الأشقياء في أمريكا

"التعليم": تعيينات المعلمين ستكون بشكل شهري وليس سنويا

"التعليم": تعيينات المعلمين ستكون بشكل شهري وليس سنويا

وزير موريتاني: الإسلام يسعى إلى توطيد الأمن والاستقرار

وزير موريتاني: الإسلام يسعى إلى توطيد الأمن والاستقرار

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بالتفصيل.. "العامة للخدمات الحكومية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع

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"الوطن" تنفرد.. نص أول مشروع قانون لمجلس الشيوخ

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خلاف على ملكية أرز وأرض.. القصة الكاملة لإلقاء برلماني في "الترعة"

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