قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حرب نفسية ومعنوية على مصر تهدف لخفض الروح المعنوية للأمة، موضحًا أنه لم تعد الحروب بالصواريخ والأسلحة وحدها هي التي تّهدم الأمم، بل أن التغريدات والبوستات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تتسبب في هدم الأمم، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN".

وأضاف الديهي: "أنا متشكك في فيس بوك وتويتر، وبعض الشائعات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحًا أن هناك ضابط في وحدة الحرب النفسية بالجيش البريطاني "77" يُدعى غوردون ماكميلان، يدير "تويتر" في الشرق الأوسط والدول العربية، حيث إنه خلال عام 2015 كان هناك خبر نشر في صحيفة "الجارديان"، يتحدث عن أن الجيش البريطاني خلق فريق من المحاربين على فيس بوك و "تويتر" ينتمون للوحدة 77، يستخدموا منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في حرب المعلومات.

وتابع: "الموضوع متخطط قوي، ومدبر له قوي، وما يحدث ليس مصادفة"، مشيرًا إلى أن هذا يكشف ما يحدث ببعض الهاشتاجات التي يدعو إليها الإخوان ويجعلها تتصدر تويتر، موجهًا حديثة للمواطنين: "انتبهوا ليس كل ما يرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، أنتم يتم دفعكم في اتجاه معين، وجميع من يتحدثوا عبر مواقع التواصل موجهين".