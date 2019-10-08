قال الفنان أحمد رزق، إنه وأثناء عرض فيلم "الممر" في دور السينما شعر القائمون عليه بردود الفعل الإيجابية، والتي زادت بشكل ملحوظ للغاية عقب عرضه على مختلف القنوات أمس واليوم.

وأضاف "رزق" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن ردود الفعل الإيجابية على الفيلم أعطته إشارات لحاجة المجتمع لرؤية البطولات في مختلف الأعمال: "الناس شافت بطولة واحدة من بطولات الجيش المصري"، موضحا أن توقيت عرض الفيلم على شاشات التليفزيون كان توقيتا نموذجيا: "أحيي صناع القرار وإحنا محتاجين نحط إيدنا في إيد بعض ونتوحد وراء القوات المسلحة والقيادة السياسية".

وأكد الفنان أنه ولعبور المرحلة الحالية يجب على الجميع التكاتف: "فيه ناس عايزانا مش متكاتفين وبيحاولوا يشككوا ويكسروا ويحبطوا طول الوقت".