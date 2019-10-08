تعرض العديد من المسرحيات خلال فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للترفيه السعودية، والذي سيبدأ الموسم في 11 أكتوبر الجاري ومستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، ويتوقع القائمون على العمل استقطابه لـ20 مليون زائر منهم 4 ملايين من سكان مدينة الرياض.

مسرح إم بي سي.. ناصر القصبي

ناصر القصبي الأيقونة الاستثنائية للكوميديا السعودية، يطل على الجمهور السعودي من جديد في المنطقة 2-ب جامعة الأميرة نورة، خلال الفترة من 20 أكتوبر - 20 نوفمبر، بالإضافة إلى ستاند أب كوميدي وعدد من العروض الارتجالية والمسرحيات لنجوم الكوميديا السعودية، مثل مسرحية "وش أخبارك" ومسرحية "ليلة زفتة".

المسرح المصري

يشارك فيه أبرز الفنانين الذين لمعوا في المسرح المصري مثل محمد هنيدي بمسرحية "3 أيام في الساحل" خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر، وأشرف عبدالباقي بمسرحية "جريمة في المعادي" من 13 إلى 16 نوفمبر، ومسرح مصر من 24 إلى 26 أكتوبر ويحيى الفخراني بمسرحية "الملك لير" في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر.

كما يشارك النجم أحمد عز بمسرحية "علاء الدين والعفريت" في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر، وأحمد مكي بمسرحية "حزلقوم" في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، ويقام المسرح المصري في المنطقة 3 الجنادرية .

مسرحيات عالمية

ويشهد الموسم كذلك عرض عدد من المسرحيات العالمية، مثل مسرحية "بيتر مان" الشهيرة بلحظاتها الموسيقية التفاعلية الرائعة في قاعة المعارض في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

كما تعرض مسرحية الرواية العالمية الشهيرة "ساحر أوز العجيب" أو "ويزرد أوف أوز"، على خشبة المسرح في الرياض في المنطقة 2-ب جامعة الأميرة نورة، في الفترة من 16 إلى 26 أكتوبر.