قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، إن 3 حالات جديدة وصلت إلى مركز السموم، مساء أمس، مصابين بالتسمم الغذائي إثر تناولها وجبة فسيخ، ليصبح الإجمالي 70 حالة جرى استقبالهم بالمركز خلال 10 أيام.

وأضافت "غانم"، لـ"الوطن"، أن نحو 47 حالة خرجت من ضمن الحالات التي تم استقبالها، وتم احتجاز 3 بالعناية المركزة، بجانب وجود 19 حالة بالمركز ما زالوا يتلقون العلاج، فيما توفيت حالة الثلاثاء الماضي.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيًا، وبشكل فوري عن تناوله، مؤكدا استقباله 21 حالة في الساعات الأولى، فيما توفيت سيدة عمرها 50 عاما، إثر تناولها وجبة فسيخ من محافظة كفرالشيخ.