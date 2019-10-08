"التعليم": تعيينات المعلمين ستكون بشكل شهري وليس سنويا

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن بعض المدارس الخاصة تستعين بغير التربويين من أجل التدريس للطلاب وهذا يمثل خطورة كبيرة، موضحًا أنه تم إطلاق بوابة عربية لتأهيل الراغبين في العمل في المدارس الخاصة والحكومية تساعد المدارس الخاصة على الحصول على المؤهلين حتى لا يكون هناك تلاعب بمستقبل الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن البوابة ستدخل الخدمة يوم الأربعاء المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرًا، كما أن البوابة تستهدف تنفيذ آلية مستدامة للتعيينات بالوزارة بدءًا من الوقت الحالي وحتى عام 2022.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك اشتراطات كبيرة في البوابة للحصول على معلم مؤهل، واصفًا إياها بـأنها حصالة وبنك كبير لجمع البيانات، ويوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم ذو الكفاءة عن طريق المهارات، مؤكدًا أنه يوجد حاليا عجز في المعلمين بالمدارس الحكومية وصل عددهم لـ 620 ألف معلم ومعلمة.

وأوضح أنه جرى اتخاذ إجراءات لتغطية العجز ولكن بشكل مؤقت، ولذلك سيتم تعيين 120 ألف معلم فقط، حيث إن تكلفة مسابقة المعلمين مليار و600 مليون جنيه خارج موازنة الدولة و الوزارة نمت مواردها وجمعنا هذا المبلغ لتعيين 120 ألف معلم، مضيفًا: "نتحرى أمنيا ومعلوماتيا عن كل المتقدمين في البوابة الإلكترونية للتعيين كمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة".

وواصل: "كل من يقف ضد الدولة وله أفكار متطرفة يتم استبعاده من مسابقة المعلمين، كما يتم استبعاد أي مختل نفسيا وغير منضبط وضد الدولة وله أفكار هدامة، حيث إن المعلم مثل ضابط الجيش لا يجوز أن يكون له انتماء معين ولابد أن يتسم بالحيادية والموضوعية، وسيكون هناك تعيينات بشكل شهري وليس سنويا باستخدام الآلية الجديدة المتمثلة في البوابة الإلكترونية".