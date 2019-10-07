: بدء برنامج التعليم التنفيذي الأول من نوعه في مصر بمدينة الغردقة

افتتحت مساء اليوم الإثنين فعاليات برنامج التعليم التنفيذي الأول من نوعه في مصر والمقام بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة بحضور وزيرة التخطيط والاصلاح الإداري، ووزير التعليم العالي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب محافظ البحر الأحمر.

وتستضيف فعاليات البرنامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و يقام بالشراكة مع وزارة التخطيط وكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو وبمشاركة 54 من كبار المسؤلين في القطاعين العام والخاص ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.

من جانبه أكد المهندس ناصف ساويرس أن برنامج التعليم التنفيذي يعد الأول من نوعه الذي يقام بمصر، موضحا أن هذا البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ليناسب احتياجات مصر والشرق الأوسط التعلمية.

وأضاف ساويرس أن برنامج التعليم التنفيذي بدأ اليوم الإثنين ويستمر لمدة أسبوعين بمشاركة 54 مشاركا من كبار المسؤلين في القطاع العام وكبار الموظفين في القطاع الخاص، ويقام للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، وسيكون العام التالي على مستوى مصر والشرق الأوسط.