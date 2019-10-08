حذر دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، من "مشكلة كبيرة" إذا تعرض أي جندي أمريكي للأذى، لإثر التوغل التركي في سوريا.

وقال "ترامب" إن قرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، ليس تحيزا لأحد، "أقحمنا أنفسنا في الحرب بين تركيا والأكراد وهذا ما لا نرغب به"، بحسب موقع العربية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده أنفقت ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش، حتى هزمتهم، وأبقت أمريكا على 50 جنديا في منطقة الحدود السورية، دون تحريك ساكن هناك.

وأوضح، "حرمنا داعش من خلافته المزعومة وحان وقت عودة قواتنا.. لسنا رجال شرطة ولن نحمي المنطقة هناك".