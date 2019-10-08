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واشنطن تخطط للانسحاب من اتفاقية السماء المفتوحة

واشنطن تخطط للانسحاب من اتفاقية السماء المفتوحة

الشرطة تقبض على سارقة اختبأت داخل سقف أحد المتاجر الكبيرة لعدة ساعات

الشرطة تقبض على سارقة اختبأت داخل سقف أحد المتاجر الكبيرة لعدة ساعات

حكاية سائق "الستاموني".. اختطف طفل ابنة عمه وطلب فدية نصف مليون جنيه

حكاية سائق "الستاموني".. اختطف طفل ابنة عمه وطلب فدية نصف مليون جنيه

دورة تدريبية لتعليم الهيروغليفية مجاناً: التاريخ يعزز روح الانتماء

دورة تدريبية لتعليم الهيروغليفية مجاناً: التاريخ يعزز روح الانتماء

"سوبر كلاسيكو" ونجوم مصارعة WWE في فعاليات موسم الرياض 2019

"سوبر كلاسيكو" ونجوم مصارعة WWE في فعاليات موسم الرياض 2019

أفيش "الممر" وصور "رجل المستحيل".. شخصيات عشقها الجميع

أفيش "الممر" وصور "رجل المستحيل".. شخصيات عشقها الجميع

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"الوطن" تطلق حملة لمكافحة العنف ضد الصغار.. وتستقبل الشكاوى والمشكلات

بالتفصيل.. "العامة للخدمات الحكومية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع

بالتفصيل.. "العامة للخدمات الحكومية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع

"الوطن" تنفرد.. نص أول مشروع قانون لمجلس الشيوخ

"الوطن" تنفرد.. نص أول مشروع قانون لمجلس الشيوخ

بعد فصل 1070 معلما.. 10 أسباب لإنهاء خدمة الموظف الحكومي

بعد فصل 1070 معلما.. 10 أسباب لإنهاء خدمة الموظف الحكومي

خلاف على ملكية أرز وأرض.. القصة الكاملة لإلقاء برلماني في "الترعة"

خلاف على ملكية أرز وأرض.. القصة الكاملة لإلقاء برلماني في "الترعة"

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