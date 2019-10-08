كشف إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم، نية واشنطن للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، موضحًا رفضه لهذا الموقف الذي أرسل على إثره احتجاجا إلى البيت الأبيض.

وقال إنجل، في رسالته إلى البيت الأبيض، "أشعر بالقلق الشديد بسبب التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، وأحثكم بشدة على الامتناع عن هذا الإجراء المتهور"، بحسب "سبوتنيك".

وتضم اتفاقية السماء المفتوحة 34 دولة، وتهدف إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا.