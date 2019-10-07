أعلن البيت الأبيض، اليوم، أنّ المفاوضات الرفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته فترة الصيف، وسيلتقي المبعوث الصيني التجاري ليو هي، الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بدءاً من الخميس المقبل.

وأوضح البيت الأبيض في بيان: "تتواصل مفاوضات ذات مستوى أدنى منذ الشهر الماضي، وستركز المباحثات على مسائل رئيسية يطالب الأمريكيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، وهي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية، إنّه ثمة "فرصة جيدة جداً" لأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق، مضيفا: "لدينا لحظات جيدة مع الصين وأخرى سيئة"، موضحا أنّ "ما نقوم به هو أننا نتفاوض على اتفاق صعب للغاية. إذا لم يكن الاتفاق لصالحنا بنسبة 100% فإننا لن نوقعه".

ومن المقرر أن تواصل واشنطن وبكين زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات المتبادلة بينهما حتى نهاية العام.

واعتبر ترامب في الأشهر الأخيرة أنّ تراجع الاقتصاد الصيني يضع بكين تحت ضغوط التوصل إلى اتفاق، موضحا أنّ المسئولين الصينيين يماطلون على أمل متابعة التفاوض مع إدارة أخرى في حال إخفاقه بالفوز بولاية رئاسية ثانية في 2020.

وجرى الزج بالصين أيضاً في إجراءات الديموقراطيين لعزل ترامب بعدما دعا الأخير الأسبوع الماضي بكين إلى التحقيق بشأن منافسه الديموقراطي المحتمل جو بايدن، ونجله اللذين يتهمهما بالقيام بمخالفات مالية غير محددة في الصين وأوكرانيا.