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الأوقاف الفلسطينية تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

الأوقاف الفلسطينية تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

تكليف "تركي" للعمل مديرا لإدارة حماية الأراضي في البحيرة

تكليف "تركي" للعمل مديرا لإدارة حماية الأراضي في البحيرة

باريس تستضيف معرضا يُسلط الضوء على كنوز الحضارات القديمة بـ"العلا"

باريس تستضيف معرضا يُسلط الضوء على كنوز الحضارات القديمة بـ"العلا"

صحة الشرقية: إعدام نحو 5.5 طن أسماك فاسدة وغلق 56 منشأة غذائية

صحة الشرقية: إعدام نحو 5.5 طن أسماك فاسدة وغلق 56 منشأة غذائية

قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بعد قليل

قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بعد قليل

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