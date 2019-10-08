يعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام البرلمان، بعد قليل، التقرير السنوي بشأن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019.

يشار إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة البرلمانية السابعة من عمر دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

ويتضمن التقرير المؤشرات التي حققتها الدولة المصرية في الملف الاقتصادي، والخطط التي تم تنفيذها في ملف الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، والمستهدف في المرحلة المقبلة.

وشهد البهو الفرعوني تواجد الغالبية من نواب البرلمان منذ الصباح الباكر، استعدادا لحضور هذة الجلسة، والتي ستشهد مناقشات من نواب البرلمان للحكومة.

فيما وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مقر مجلس النواب منذ قليل.