بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية تلقي طلبات الإشتراك في الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي حتى 30 نوفمبر، والتي أسسها الفنان الكبير الراحل محسن فاروق.

تتضمن شروط المسابقة ما يلي:

- أن يكون المتسابق مصري الجنسية.

- أن يكون سن المتقدم من 18 سنة وحتى عن 30 سنة.

- أن يقدم المتسابق في المرحلة الأولي من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو منولوج، بالإضافة لقصيدة أو دور.

ويتم سحب استمارة الإشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية "أرض الأوبرا" أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق www.cdf.gov.eg.