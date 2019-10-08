وجه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى حلايب وشلاتين ومرسى علم بالبحر الأحمر ومحافظات سوهاج والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى، للتوعية بروح الانتماء للوطن.

تستمر فعاليات تلك القافلة حتى الأسبوع المقبل ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف القوافل التوعوية للمناطق الحدودية والمترامية الأطراف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد، إن القوافل تأتي ضمن خطة المجمع للتواجد في جميع أنحاء الجمهورية وخصوصا المناطق النائية والمترامية الأطراف لحماية المواطنين من الفكر المتطرف والتأكيد على قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة التي تتطلب منا بذل كل الجهود الممكنة في الحفاظ على الوطن.

أضاف عياد أن القافلة تتناول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وما شهدته من تضحيات عظيمة، لأجل رفع راية مصر وكسر شوكة المعتدي، والتأكيد على أهمية استمرار الكفاح والعمل لأجل النهوض بهذا الوطن العظيم وحمايته من أي محاولة للمساس به، مشيرًا إلى أن القافلة يشارك فيها نحو 70 واعظًا من مناطق وعظ مختلفة.

أوضح الأمين العام، أن الأزهر بقيادة أحمد الطيب شيخ الأزهر يعمل على محاصرة أرباب الفكر المنحرف والمضلل وحماية الناس من خطر الإرهاب، ومن أعداء الوطن الذين يحاولون هدم الوطن من خلال بث الشائعات المغرضة.