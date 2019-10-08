تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

افتتاح محطة للري الحقلي في بني سويف

افتتاح محطة للري الحقلي في بني سويف

"الأورمان": الكشف على 48 ألف مريض بسوهاج ضمن مبادرة "النور من حقك"

"الأورمان": الكشف على 48 ألف مريض بسوهاج ضمن مبادرة "النور من حقك"

السيسي يستقبل رئيس قبرص.. ويؤكد: نقدر مواقفكم الداعمة لمصر

السيسي يستقبل رئيس قبرص.. ويؤكد: نقدر مواقفكم الداعمة لمصر

انتشال جثة فتاة "سيلفي كوبري الجامعة" من النيل.. والبحث عن خطيبها

انتشال جثة فتاة "سيلفي كوبري الجامعة" من النيل.. والبحث عن خطيبها

السيسي يهنئ رئيس وزراء اليونان بمنصبه: نقدر دعم بلادكم لمصر

السيسي يهنئ رئيس وزراء اليونان بمنصبه: نقدر دعم بلادكم لمصر

بروتوكول تعاون بين "رجال أعمال مصر" وغرفة التجارة والصناعة الكورية

بروتوكول تعاون بين "رجال أعمال مصر" وغرفة التجارة والصناعة الكورية

اختيارات الوطن

"ذاكري كويس" و"أنا آسفة يا أمي".. رسالة فتاة لأمها وأختها قبل انتحارها بالدقي

"ذاكري كويس" و"أنا آسفة يا أمي".. رسالة فتاة لأمها وأختها قبل انتحارها بالدقي

أخبار البنوك.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك المصري الخليجي

أخبار البنوك.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك المصري الخليجي

لا لتدمير أطفالنا.. "زياد" بين تهديد الذبح ولسع الشمع: خلي أمك تمضي على بياض

لا لتدمير أطفالنا.. "زياد" بين تهديد الذبح ولسع الشمع: خلي أمك تمضي على بياض

"بيزنس أون لاين".. تهرب ضريبي ينتظر المواجهة

"بيزنس أون لاين".. تهرب ضريبي ينتظر المواجهة

القصة الكاملة لجائزة نوبل للأدب.. من الفضحية للتعويض بجائزتين

القصة الكاملة لجائزة نوبل للأدب.. من الفضحية للتعويض بجائزتين

10 معلومات عن "أكبر بوابة إلكترونية" لتسجيل الوظائف بالمدارس

10 معلومات عن "أكبر بوابة إلكترونية" لتسجيل الوظائف بالمدارس

الأكثر قراءة

عاجل