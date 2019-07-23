تسبب تسريب مقطع فيديو من داخل عيادات التأمين الصحى بكفر الدوار فى محافظة البحيرة، فى إعادة التحقيق مع ممرضتين بذات الإدارة، بعد مشاجرة نشبت بينهما وبين إحدى المنتفعات من التأمين الصحى بكفر الدوار، قامت إحداهما على أثرها بجذب السيدة داخل غرفة الكشف والاعتداء عليها بالضرب بـ«الشبشب»، قبل أن يجرى تحرير محضر صلح بين الطرفين، لكن انتشار الفيديو تسبب فى إصدار مدير فرع الهيئة قراراً بإعادة التحقيق مع الممرضة، وإيقافها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

الواقعة كاملة يرويها مصدر بالتأمين الصحى، رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن المرضى تكدسوا أمام عيادة العظام، الخميس الماضى، وقامت سيدة فى العقد الرابع من عمرها بطرق باب حجرة الكشف، وخرجت الممرضة قائلة لها إن «الممرضات يجهزن غرفة الكشف للطبيب، وبعدها سنستلم دفاتر التأمين الصحى من المنتفعين بحسب الدور»، لكن السيدة عاودت طرق الباب بشدة، وألقت على مسامع الممرضات ألفاظاً لا تليق، الأمر الذى دفع الممرضة إلى الخروج وجذب السيدة من ملابسها، وإدخالها إلى حجرة الكشف والتعدى عليها بالضرب.