نفت سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندربة سابقا، تورطها في جريمة غسل الأموال، في أولى جلسات محاكمتها، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بتهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 500 ألف جنيه.

وقالت المتهمة للمحكمة ردا على مواجهتها باتهامات النيابة العامة: ""معملتش حاجة".

كما طلب دفاع المتهمة بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، طبقًا للتعديلات القانونية الأخيرة، والتي تختص بها المحكمة الاقتصادية في تلك القضايا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوبة المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا تحصلت على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية، لأجزاء من عقار واحتفظت بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال.

وأضافت النيابة أن المتهمة الثانية حررت توكيلا للخولي للتصرف في الأموال، وجرى اكتشاف الواقعة وإلقاء القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيقات وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.