طالب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بتشكيل لجنة لمراجعة القوانين التي لم تنفذ.

وقال وكيل مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة تعليقا على بيان الحكومة الذي ألقاه مدبولي اليوم: "طلعنا مشروعات قوانين وتشريعات من أجل المواطن، وهناك مشكلات في تطبيق القوانين بسبب اللوائح التنفيذية وعدم تنفيذ القوانين".

وحذر وهدان من التأشيرات غير الصحيحة من الوزراء قائلا: "لو الوزير عنده مانع يرفض التوقيع، لكن مينفعش يكون في تأشيرات مش صحيحة، إحنا اللي في الشارع وبنعبر عن مطالب المواطنين".

وأضاف وكيل مجلس النواب: "هناك معركة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على مياه النيل، ونقف خلفه ومعه، الشعب كله يجب أن يقف خلف الرئيس".