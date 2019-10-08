قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنّ الدولة عالجت فيروس سي واهتمت ببرنامج صحة المرأة، فضلا عن اهتمامها بتوفير حياة كريمة وفرص عمل لـ5 ملايين مواطن.

وأضاف مدبولي خلال إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم في البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أنّ إنجازات الحكومة جاءت رغم الزيادة السكانية، إذ تزيد مصر في كل عام من 2.2 لـ2.5 نسمة، ما يستدعي توفير من 900 ألف لـ5 ملايين فرصة عمل سنويا.

وتابع رئيس الوزراء أنّ المواطن المصري لديه ثقافة "التوظيف في الحكومة" رغم البطالة، مضيفا: "نعلم حجم الأعباء، فهناك 5 ملايين موظف إداري متكدس على الجهاز الحكومي، وإصلاح البلد يتطلب القضاء على التشوهات".

وأكد مدبولي أنّ الدولة اهتمت بشبكة الطرق التي نفذها آلاف الشباب من خلال المشروعات، وأنّ هذه المشروعات عزّزت أصول الدولة وحوّلت الصحراء إلى مشروعات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ مضبطة مجلس الشعب في العام 1980 شهدت مناقشة إنشاء مدن جديدة، متابعا: "البعض استعدى الحكومة على مقترح إنشاء مدن جديدة، بحجة أنّ الدولة لا تحتاجها في ذلك الوقت، ولولا المدن الجديدة مثل أكتوبر وبدر والشروق و19 مدينة أخرى، لما استوعبت الزيادة السكانية المقدرة بـ9 ملايين مواطن".

واستطرد مدبولي أنّ هناك تحديات ومشكلات من 30 و40 سنة، مثل كثافات الفصول والمستشفيات التي تحتاج إلى تحرك سريع، فضلا عن أهمية تطوير الطرق الداخلية، بحيث تكون مرصوفة، كما أنّ بعض شبكات الصرف الصحي لم تشهد أي تطور منذ 30 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء: "عاوزين نطور شبكة الطرق الداخلية بحيث تكون مرصوفة خلال 3 سنوات"، مؤكدا أنّ الدولة تسعى لرفع معاناة المواطن في توثيق خدمات المرور، من خلال ميكنة الخدمات بنهاية العام المقبل.