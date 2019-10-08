قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن القمة الثلاثية التى عقدت اليوم، جاءت فى ظروف خاصة بمنطقة شرق البحر المتوسط، حيث عبرنا عن قلقنا البالغ بالنسبة لما يحدث فى ليبيا وسوريا، كما تناولنا أيضا القضية الفلسطنية، وضروة الحفاظ على استقلال ووحدة أراضى هذه الدول، مع ضرورة إقامة دولة فلسطنية، فى إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس القبرصي فى المؤتمر الصحفي الذى يعقده الآن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اللقاء تناول أيضا الوضع حول القضية القبرصية، بخاصة على ضوء اللقاء الثلاثى مع الأمين العام للأمم المتحدة، المقرر عقده، بغرض إعادة بدء المفاوضات، مع الأخذ فى الاعتبار أن الظروف سوف تكون متوافرة وملائمة لخلق المناخ المناسب لحوار بناء.

وتابع أناستاسيادس "قد عبرت عن رفضنا للتصرفات التركية غير المقبولة، وأيضا التنقيب فى مناطق تقع تحت سيادة الجمهورية القبرصية، وهى تصرفات تعتبر اعتداء صارخ على الحدود السيادية للجمهورية القبرصية، وأيضا اعتداء على القانون الدولى، وإننا بصدد أن نستخدم كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة حتى يتم إيقاف الاعتداءات التركية، التى تمثل تصرفات غير مقبولة وأحادية، لكنها تشكل تهديدا على الاستقرار على السلام والأمن فى منطقة شرق البحر المتوسط المضطربة، وإننى على يقين أننا فى هذه اللحظات الحرجة نلقى كل الدعم، ووحدة موقف الاتحاد الأوربي حتى يتم استعادة تطبيق القانون الدولي، لأن هذه التصرفات أصبحت غير مقبولة فى القرن 21".