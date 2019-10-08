قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إن بلاده قررت الالتزام والاحترام الكامل للقانون الدولي، حيث قام بالأمس، وزير الخارجية اليوناني، بزيارة قبرص، وأشرنا إلى التصرفات في منطقة فاروسيا والتي تعد بمثابة اعتداء على القانون الدولي، وتواصل تركيا التصرفات غير المقبولة في منطقة ليست فقط تابعة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ولكن أيضًا تم ترخيص لشركات أوروبية للتنقيب فيها.

وأضاف "ميتسوتاكيس"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بقصر الاتحادية، خلال القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص: نحن نتعاون مع الرئيس القبرصي في ضوء مؤتمر القمة الأوروبي ومع الحلفاء الأوروبيين، فمواقفنا متطابقة بالنسبة لسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

واستكمل "ميتسوتاكيس": مصر وقبرص واليونان تشكل مثلثا للسلام والأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط، فهي مسيرة مشتركة من أجل تقدم صالح الشعوب في المنطقة، فسوف تستمر آلية التعاون الثلاثي، وإنني على ثقة إن الرسائل الإيجابية والنتائج المثمرة ستكون بمثابة منارة مضيئة للتطورات على جميع مستوى العالم.