جامعة دمنهور تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

نظمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، اليوم، احتفالية بمناسبة الذكري السادسة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بكلية الطب البيطري، بحضور الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري، واللواء محمد الصول المؤرخ العسكري وأحد أبطال حرب أكتوبر، واللواء يحي اللقاني من أبطال أكتوبر، والمقدم إبراهيم مكاوي نائب المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، والمقدم أكرم توفيق مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة دمنهور، ووكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة وممثلي الكنيسة، ونواب الجامعة وعمداء الكليات ووكلاؤها وهيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وأكد الدكتور عبيد صالح، أهمية الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة التى أعادت للمصريين هيبتهم مرة أخرى، وأثبتت صلابة وقوة الجندي المصري وعظمة القوات المسلحة الباسلة التى أدارت واحدة من أهم الحروب العسكرية في تاريخ البشرية بكل مهارة وحنكة عسكرية أبهرت العالم أجمع، وأصبحت حرب أكتوبر بتفاصيلها وأحداثها حربا يتم تدريسها في كبري الجامعات المتخصصة في العلوم العسكرية.

وأوضح عبيد أن الشائعات واحدة من أهم أساليب حروب الجيل الرابع والتى تعتمد على القدرات العقلية والعمليات الاستخباراتية، وذلك للعمل على زعزعة الاستقرار وفقد الثقة بين الشعب والقيادة السياسية والحكومة بما يضيع هيبة الدولة، متابعا أن أهم الخطوات تكمن في سرعة الرد على هذه الشائعات المغرضة من الجهات الرسمية منعا لانتشارها، فزيادة الشائعات مؤخرا تأتي على خلفية التقدم العسكري والتنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر.وأوصي الطلاب بالالتزام بروح نصر أكتوبر في جميع التحديات التى تواجههم في حياتهم.