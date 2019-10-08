أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرسال فريق طبي مصري، صباح اليوم، إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي".

البعثة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي"

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها، ونقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أصدرته، أن الفريق الطبي المصري سوف يفتتح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، بالعاصمة التشادية "أنجيمينا"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدليا إكلينيكيا، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات.

وأضاف البيان، أن الفريق الطبي المصري سيدرب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، مع تقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة و مسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل الـ"pcr".

ولفت البيان إلى أنه تم إرسال شحنة من الأدوية اللازمة لعلاج "فيروس C وB" مع الفريق الطبي المصري لتدعيم عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بمستشفى أنجيمينا المركزي، بكل المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، موضحًا أن زيارة الفريق تستمر مدة شهر لدولة تشاد، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضي المصابين.

وأكّدت وزارة الصحة، استمرار متابعة الفريق الطبي المصري الأول عمله بدولة جنوب السودان، داخل عيادة "تحيا مصر أفريقيا" التي تم افتتاحها نهاية الشهر الماضي بالعاصمة "جوبا"، حيث يتم متابعة عمليات إجراء المسح والفحوصات التكميلية وتلقي العلاج للحالات الإيجابية.