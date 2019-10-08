قال كرم سعيد الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام، إن البيان الصادر عن القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر واليونان وقبرص قد حملت ملمحا أساسيا نحو ترسيخ التعاون متعدد الأطراف بينهم.

وأضاف "سعيد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن القمة الثلاثية قد اتفقت على استكمال سلسلة المشاريع الخاصة في مجال الطاقة؛ بخلاف مشاريع أوسع تتعلق بظاهرة تغيير المناخ والتعاون الثقافي والعسكري بينهم، موضحا أن الدول قد اتفقت على سياسة موحدة أمام محاولات تركيا لتقديم تفسير مشوش بمسألة ترسيم الحدود البحرية بموجب القانون الدولي والذي تم وضعه عام 1982 والخاص بترسيم الحدود البحرية.

وأكد الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام، أن موقف الدول الثلاث يتفق تماما مع كل المواقف الإقليمية والدولية التي أدانت التحرك التركي بمنطقة شرق المتوسط والطعن على الاتفاقيات القانونية الخاصة بمسألة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص ودول حوض شرق المتوسط، مشيرا إلى أن تركيا تسعى للتنقيب في مناطق اقتصادية تابعه لقبرص بدون سند قانوني حاليا.

وتابع: "توقيت انعقاد القمة مهم لكونه متزامنا مع أصرار تركيا على المضي قدما في تصعيد التوتر بمنطقة شرق المتوسط؛ وبالأمس تم إرسال سفينة تركية جديدة للتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، وتلك القمة تتزامن مع قطع الدول الثلاثة شوطا كبيرا في التنسيق السياسي والأمني والدخول في مشروعات مشتركة من بينها توريد غاز قبرص للقاهرة للإسالة قبيل تصديره لأوروبا، ما سيعزز تحويل مصر لمركز عالمي لنقل الطاقة في ظل اتفاقيات وقعت مع بعض دول شرق المتوسط".