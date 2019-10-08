قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن معدل التضخم قد انخفض عقب عزم الدولة البدء في إجراءات الإصلاح الاقتصادي: "فيه غلاء بنسبة 7.5% مقارنة بـ30% من عامين.. الغلاء كان نارا للمواطن من سنتين بعد تحرير سعر الصرف، وكنا متوقعين هذا".

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قام بإلغاء الدعم على الدولار والمنتجات البترولية لتوفير 37 مليار جنيه كل عام، يتم إيصالها لمستفيدي برنامج "التكافل والكرامة" والإسكان الاجتماعي وكل ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، موضحا أن خطاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمام البرلمان، اليوم، لم يخلُ من التطرق إلى الوضع الاقتصادي للعام المقبل 2019/2020.

وأكد مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن معدل النمو في الاقتصادي المصري أكثر من ضعفي معدل النمو السكاني؛ وهو ما سيدفع الحكومة لزيادة توزيع برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على الطبقات المتضررة، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن عاما بعد عام وسيشعر المواطن بالمزيد من ثمار النمو.