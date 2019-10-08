"الوطن" غدا.. "العفو الرئاسي.. طاقة نور لآلاف الأسر".. و"البدري" يحاصر لاعبي المنتخب

عدد الوطن غدا الأربعاء

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الأربعاء، ملفا خاصا تحت عنوان "العفو الرئاسي.. طاقة طاقة نور لآلاف الأسر المصرية".. القوائم تضم أصحاب قضايا شغلت الرأي العام وسيدات وشباب عاديين.. 17 جريمة لا تخضع للعفو أبرزها "الإرهاب والرشوة والدعارة والاتجار بالأعضاء البشرية".. ومصدر: المفرج عنهم حصلوا على برامج تأهيلية لضمان عودتهم للحياة الطبيعية.. والسجون تطبق "العدالة".

كما تقرأ.. مستشار وزير الاتصالات: مصر تحتل المرتبة الثالثة في إنشاء الشركات الناشئة بالشرق الأوسط.. واستثمرت 200 مليون دولار في ريادة الأعمال خلال عام 2018.. والعالم أصبح يعتبر الشاب المصري المبدع فرصة استثمارية متميزة.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. "البدري" يحاصر لاعبي المنتخب، المدير الفني للفراعنة يمنع زوار الفندق من التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.. ويجهز حسين الشحات للقيام بدور محمد صلاح.. الأهلي يبحث عن ودية عالمية في يناير.. و"فايلر" يدرس "الأبيض" بمشاهدة 8 مباريات كاملة له.. ويجهز "ديانج" للقاء ويتحفظ على احتفالات الدوري.