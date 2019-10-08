قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إنه من الضروري على الحكومة زيادة عدد الأسر المستفيدة من مشروع "تكافل وكرامة" حاليا بخلاف زيادة دعم السلع التموينية لـ 75 جنيها أو أكثر بدلا من 50 جنيها.

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من الضروري تغيير شكل الكارت الحالي لبطاقات التموين لمحاربه بؤر الفساد في محال التموين أو صرف الخبز المدعم، موضحا أنه يجب على الحكومة خلق مزيد من فرص العمل كونه الأساس لأي اقتصاد؛ ولن يتم تحقيقه سوى بالاستثمار، والاهتمام بالمجال الصناعي في القطاع الخاص بغرض التصدير.

وأكد مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن تلبيه الاحتياجات الخاصة بمواطني الدول المختلفة يخلق مزيدا من تفوق القطاع الخاص في مجال الصناعة بغرض التصدير: "هنقدر نتبوء مكانه في المستقبل مثل الصين"، مشيرا إلى أنه لتحقيق التنمية المستدامة بات لزامًا تحقيق الديمقراطية بشكل مسبق لكونه الضامن الحقيقي للتنمية المستدامة: "الهند هتبقي الأكثر استدامة واستمرارية من الصين.. والعقبة لدى الصين هو الحزب الشيوعي الصيني الذي لا يسمح بالتعددية الحزبية".