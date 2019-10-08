قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القمة المصرية القبرصية اليونانية التي عُقدت اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها مدلول "استراتيجي سياسي عسكري اقتصادي تنموي جغرافي تاريخي"، حيث تُعد القمة السابعة التي تجمع زعماء مصر وقبرص اليونان، فالقمة الأولى انطلقت بينهم في عام 2014، موضحًا أن مصر تنظر للمستقبل ولا تنظر تحت أقدامها.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر عندما بدأت في تدشين علاقة استراتيجية مميزة بينها وبين دول المتوسط بدأت بقبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وجنوب أوروبا ثم انطلقت لباقي دول العالم وكانت هناك تحركات مصر مدروسة، وهذه القمة تتويج للعلاقات الاستراتيجية التي وضعت لشرق المتوسط لحماية المصالح الاقتصادية للدول الثلاث خاصة حقول الغاز، مضيفًا: "قمة ثلاثية مصرية قبرصية يونانية أثارت هلع تركيا وأردوغان".

وأشار إلى أن الثروة النفطية والغازية في أعماق البحر المتوسط التي كشف عنها المكتشفين هي سبب الجدل والدجل التركي في منطقة شرق المتوسط، مشددًا على أن أصل الخلاف بيننا وبين تركيا ليس الإخوان وإنما الغاز، موضحًا أن احتلال تركيا لشمال قبرص بمثابة مسمار جحا للتدخل في الشؤون القبرصية وإيجاد موطأ قدم للسيطرة على حقول الغاز، كما أن ما يجري في شرق المتوسط من القوات التركية من تحرش بالأراضي ينذر بتفجير الموقف في المنطقة.