الإسكندرية السينمائي ينعى طلعت زكريا بعرض صورة له في حفل الافتتاح

اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي، فقرة الفنانين الراحلين أثناء العرض الافتتاحي، بصورة الفنان الراحل طلعت زكريا ابن الإسكندرية، منذ قليل.

وقالت بوسي شلبي، مقدمة حفل افتتاح المهرجان في دورته الـ 35، الذي يحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد، إن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان لديه أمل في حضور الافتتاح بعد هزيمة مرض السرطان، ولكنه رحل عن عالمنا.

وأشارت "شلبي"، أثناء استعراض صورة الراحل طلعت زكريا، إلى أن الفنانين الراحلين يمتلكون مكانة في قلوب الجمهور الأمر الذي يخلد ذكراهم في ذاكرتهم مدى الحياة، متمنية أن يتغمدهم بواسع الرحمة.