شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والمهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والدكتور حسام مغازي وزير الري الأسبق، والدكتور عصام كردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور ممثلى أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية و500 مشارك من جميع دول العالم.

واستعرضت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهم المحاور الخاصة بمواجهة ندرة المياه باستخدام التقنيات المختلفة، ومنها تحلية مياه البحر والتدوير وإعادة الاستخدام، وتم عرض فيلم تسجيلي لمشروع معالجة الصرف الصناعى بشركة أبو قير للأسمدة كأحد المشروعات الهامة والرائدة التى تهدف الى إعادة تدوير المياه باستخدام أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية لمعالجة المياه، كما تم على هامش المؤتمر افتتاح معرض ضم أحدث المعدات والتكنولوجيا والأجهزة الحديثة في هذا الشأن.