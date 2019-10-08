عثر الأهالي بقرية "الدكسوسية" التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة شاب مجهول الهوية بالعقد الرابع من العمر، بترعة القرية، وتم نقل الجثة لمشرحة ثلاجة حفظ الموتى.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على جثة لشاب بإحدى الترع بدائرة المركز، وتبين العثور على جثة لشاب مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 35 عاما يرتدي فانلة داخلية بيضاء، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد لطفي، رئيس مباحث المديرية، والرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والنقيب كريم الشوني، معاون المباحث، لسرعة كشف غموض الواقعة.

وحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.