نظمت إدارة طور سيناء التعليمية، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمؤسسات المجتمع المدني بالمدينة احتفالا بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء.

وقال أحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، إن الزيارة شملت إدارات المرور والحماية المدنية ونادي ضباط الشرطة بهدف ربط الطلاب بالمجتمع المدني، وإبراز دور وأهمية المهن المختلفة في المجتمع.

وأضاف مدير إدارة طور سيناء التعليمية أن 48 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية شاركوا في هذه الزيارة بواقع 16 طالب وطالبة من كل مرحلة.

وأوضح أن الطلاب والطالبات حرصوا على تقديم التهاني للعاملين بهذه الإدارات بمناسبة انتصار أكتوبر كما استمعوا إلى شرح مفصل عن واجبات رجال المرور والحماية المدنية والمخاطر التي تحيط بهم خلال أداء عملهم.