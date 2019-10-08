18 عامًا مرت منذ أن جمعهما العمل الأول سويًا من خلال إحدى المسرحيات مع النجم الكبير سمير غانم، ظلت بعدها علاقة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم ممتدة مع النجم طلعت زكريا، الذي وافته المنية اليوم في أحد المستشفيات على إثر وعكة صحية، عن عمر ناهز الـ59 عامًا.

وقال شعبان عبدالرحيم لـ"الوطن"، إن الراحل طلعت زكريا فنان كبير وإنسان عظيم "ما يتعوضش"، مؤكدًا أن علاقتهما لم تنقطع منذ أن عملا معًا لأول مرة في مسرحية "دوري مي فاصوليا" عام 2001.

وأضاف عبدالرحيم أن المرة الأخيرة التي جمعته بالفنان الراحل كانت في شهر يونيو الماضي، خلال عيد الفطر المبارك، في المملكة العربية السعودية، أثناء عرض مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، والتي شارك في بطولتها النجم حسن يوسف وعمر حسن يوسف وإيمي طلعت زكريا.

وأكد أنه كان من المفترض أن يلتقي به الفترة المقبلة لإعادة عرض المسرحية من جديد في المملكة العربية السعودية، إلا أن القدر لم يمهل النجم الكبير.

وتابع أنه خلال تلك السنوات جمعه العديد من المواقف مع طلعت زكريا، والتي ينسى الكثير منها سواء خلال العمل أو في المواقف الحياتية، مشيرًا إلى موقف حدث معه خلال عرض إحدى المسرحيات والتي كان يؤدي فيه عبدالرحيم دور أمين شرطة.

وأردف أن الفنان الراحل كان يقدمه قبل الدخول على المسرح، وخلال التقديم كان يمارس عملية تخويف للجمهور من أمين الشرطة ويهددهم به، وبعد دخوله نظر له وقال بشكل مفاجئ: "الله مش إنت شعبان المطرب؟"، وهي اللحظة التي لم يستطع تمالك نفسه فيها من الضحك واستكمال المشهد بشكل مباشر، حيث كان النجم الراحل "بيقلب المسرح كله بسهولة"، حسب تعبيره.