"إس إم جي" تعلن أسعار طراز "بورش كابين كوبيه".. بدايتها 2.5 مليون جنيه

كشفت منذ قليل شركة "إس إم جي" وكيل علامة بورش في مصر، النقاب عن الطراز الجديد من سيارتها كايين كوبيه، التي تعتبر نسخة جديدة من سيارة الكروس أوفر الرياضية بورش كايين في جيلها الثالث.

ومن جانبه، قال إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن نسبة المبيعات حققت هذا العام 400%.

وأوضحت الشركة خلال الفعاليات التي أقيمت لهذا الحدث بمقر الشركة الجديد بأبو رواش للبيع والصيانة والخدمة، مواصفات السيارة الجديدة بفئاتها الثلاث، وأسعار كل فئة.

-تتميز السيارة نسخة S على محرك V6 سعة 2.9 لتر مع، توين تيربو يولد قوة 434 حصانا، 549 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبناقل حركة من 8 سرعات.

-تتسارع السيارة من حالة الثبات إلى 100 كم/س خلال 4.7 ثانية.

-السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 264 كم/س.

- جنوط السيارة قياس 20 بوصة.

- يصل سعر أول فئة إلى 2.5 مليون جنيه.

- يصل سعر السيارة "كابين أس" إلى 3 ملايين جنيه.

- يصل سعر "كابين تربو" إلى 3.5 مليون جنيه.