نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان الراحل محمود الجندي، قائلًا إنه كان شخصًا رائعًا.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه كان فنانا جميلًا ومحترمًا ويحب عمله، متابعًا: "الجميع كانوا يحبونه، واستحق جنازة مهيبة مثلما حدث، وكان دائمًا ينتقي أعماله بكثير من العناية، ولم يكن يهتم بأدوار البطولة، ونعزي مصر في وفاته".

وغيّب الموت الفنان محمود الجندي صباح الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد أزمة صحيّة تعرّض لها مؤخرا وأُدخل على إثرها المستشفى وبقيّ بها 10 أيام، وتشيّع جنازته والعزاء في مسقط رأسه بمركز أبوالمطامير في البحيرة.

وشارك الراحل في حرب أكتوبر 73 وخدم في سلاح الطيران 7 أعوام، وبعد الحرب عاد إلى العمل في الفن، إذ تخرّج في المعهد العالي للسينما، وقدم العديد من الأعمال المميّزة، لكنّ دوره الأبرز كان في مسلسل "الشهد والدموع"، أمام يوسف شعبان وعفاف شعيب ونوال أبوالفتوح، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.