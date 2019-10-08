عبّر المخرج محمد فاضل عن سعادته بالتكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 35 خلال حفل الافتتاح المقام حاليا في مسرح سيد درويش، مهديا تكريمه لزوجته فردوس عبدالحميد التي تواجدت برفقة زوجها.

ويتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هم "الأفلام الروائية الطويلة"، وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، والمخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير، والفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، والمخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، والفنانة الكرواتية ساندرا لوناري.

ويتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هي سوريا وإسبانيا واليونان وكرواتيا وتركيا وفلسطين ولبنان وسلوفينيا والجبل الأسود وصربيا والمغرب ومالطا والجزائر وفرنسا وإيطاليا.