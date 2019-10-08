قال السفير محمد عبدالحكم، سفير مصر السابق في قبرص، إن القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية نموذج يحتذى به في قوة التعاون الإقليمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن التعاون الإقليمي في المنطقة لمواجهة التحديات المختلفة ولاسيما تحديات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى البلطجة التركية في منطقة شرق البحر المتوسط، خاصة في سوريا وانتهاكها للقانون الدولي بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة بقبرص.

وأشار إلى أن القمة أرسلت رسالة إلى كل الأطراف الإقليمية بالمنطقة والمجتمع الدولي تؤكد أن القادة الثلاث يرفضون ويدينون "العربدة" التركية في شمال سوريا من جهة، وإدانة البلطجة التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وإدانة التصرفات التركية أحادية الجانب.

واستطرد أن تركيا تنتهك القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار والأعراف الدولية، وتؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي، ومن أهم الثمار المشروعات الخاصة بمجالات الطاقة والدفاع ومكافحة الإرهاب والتعاون السياحي.

واجتمع، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسيازيس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقش القادة مجموعة واسعة من القضايا، مشددين على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.