قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إن هناك 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، فضلًا عن 64 مليون مواطن يستفيدون من بطاقة السلع الغذائية، موضحًا أن مهمة الوزارة الرئيسية هو تأمين احتياجات المواطن من سلع استراتيجية، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة تّدعم رغيف الخبز بـ 55 قرشا، حيث يُباع للمواطنين بخمسة قروش، بينما يُكلف الدولة 60 قرشا، وتتكفل الدولة بدعم المواطن في 55 قرشا للرغيف الواحد.

وأوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معدل استفادة المصريين من التموين 67%، ونصيب المواطن من الدعم 50 جنيها في السلع التموينية، و75 جنيها في الخبز، ويتم إنتاج حوالي نصف مليار رغيف خبز يوميًا، يتم صرفها عبر 32 ألف مخبز تمويني، بحصة تبلغ خمسة أرغفة للمواطن الواحد.