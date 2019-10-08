قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان طلعت زكريا كان رفيق عمره ورفيق دراسته، مهاجما بشدة الشامتين في وفاة الفنان الراحل.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أنهم سيتحركون بجثمان الراحل في حدود الساعة 7 صباحا من مستشفى بالدقي، وسيتم التوجه إلى الإسكندرية وأن الدفن سيكون بمنطقة العطارين.

وتابع نقيب الممثلين قائلا إن العزاء سيكون يوم الخميس في الحامدية الشاذلية.

وعن الشماتة في موت الفنان طلعت زكريا أوضح قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس دي، واللي محسوبة على البشر وليسوا بشرا، فمن لم يتعظ من الموت فلا واعظ له، الرسول أما شاف جنازة يهودي قام وقف من هيبة الموت".

وواصل زكي قائلا: "كلنا بشر ومصريين، ونختلف أو نتفق إيه المشكلة إننا نختلف، الحياة قايمة على الاختلاف، أما يبقى فيه حد مختلف معاه وأعرف إنه في محنة أو شدة أو توفى ببقى أول واحد موجود لأن الدين علمنا التسامح وجبر الخواطر، والناس دي بتتدعي التدين".

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة بدأت إنهاء إجراءات أوراق الدفن، ويشيّع جثمان الراحل من مسجد العمري بمنطقة العطارين بالإسكندرية غدا، حيث سيدفن في مسقط رأسه بها.

وأضاف لـ"الوطن"، أن أسرة طلعت زكريا، ستستقبل العزاء في الفنان الراحل، بعد غد، الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب.

وولد طلعت زكريا في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.