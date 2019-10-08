قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إن بعض المواطنين يطالبون بتوفير الخبز التمويني للناس غير المستحقة للدعم، موضحا أنه أفضل من الخبز المباع بالخارج حيث يتميز بالطعم والجودة والقيمة الغذائية، مضيفًا: "الناس بتاخد خمسة أرغفة بتبيعها بـ5 جنيه"، وذلك خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي خالد ابو بكر، على شاشة "الحياة".

وأضاف "عشماوي"، أن سيكولوجية المواطن المصري تتطلب مزيدًا من الدعم السلعي والنقدي المشروط، إذ إن استهلاك المواطن للخبز يوازي ثلاثة أضعاف الدول الخارجية، ولذلك فإن أهم دعم يُمكن أن تقدمه الحكومة حاليا دعم الأكل والشرب.

وأوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين من أهم الوزارات الاقتصادية على مستوى الدولة لأنها تضم هيئة السلع التموينية المسئولة عن تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر والزيت، وتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية.