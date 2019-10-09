نائب رئيس هيئة البترول الأسبق عن القمة الثلاثية: استمرار لنجاحات سابقة

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص هي استمرار النجاحات التي حدثت من قبل.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن الدول الثلاث استطاعت تعزيز التعاون بينهم وصولاً إلى منتدى شرق المتوسط الذي يخدم منطقة شرق المتوسط والتي تخدم جميع الدول المحيطة عدا تركيا وسوريا.

وتابع أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق العلاقات بينهم وتنظيم العلاقات المختلفة واستغلال البنى التحتية لجميع الدول وصولا إلى المستهلكين.

واستطرد أن النجاح واستمراريته أعطى دورا قويا جدا لمصر كدولة محورية هي التي تتبوأ المكانة العظمى في تجميع الدول الإقليمية لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، وهو دور محوري ضخم جدا وهو ما أثار تركيا بشكل كبير، وكانت تطمع في أن تتبوأ تلك المكانة.

واجتمع، أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسيازيس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقش القادة مجموعة واسعة من القضايا، مشددين على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.