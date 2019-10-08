بالفيديو.. إرسال مساعدات طبية مصرية إلى تشاد

عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، تقريرا عن إرسال مساعدات وفريق طبي مصري إلى تشاد لمسح وعلاج فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال فريق طبي مصري، صباح اليوم، الثلاثاء، إلي دولة تشاد، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون إفريقي من "فيروس سي".

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها، ونقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أصدرته، أن الفريق الطبي المصري سوف يفتتح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، بالعاصمة التشادية "أنجيمينا"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدليا إكلينيكيا، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات.