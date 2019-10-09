أمير صلاح: مسرحية قهوة سادة كانت فاتحة خير على جيلي كله

قال الفنان أمير صلاح الدين، أحد أبطال فيلم الممر، إن مسرحية "قهوة سادة" هي أول طريق الاحتراف في التمثيل.

وأضاف صلاح الدين، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc"، أن أهم ما يميز مسرحية "قهوة سادة" أنها لها جمهور كبير والجميع شاهدها تقريبا، "المخرج خالد جلال من أشطر الناس اللي يخلي العمل يتشاف كويس، وهو بيعمل مشروع محتوى عظيم فيه إبداع كبير جدا".

وتابع أن مسرحية "قهوة سادة" كانت سببا في عمل كل جيله، "كانت سبب في إن جيلي كله يتعرف".

"قهوة سادة" هي مسرحية قدمها عام 2009، طلبة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، من إخراج مدير المركز خالد جلال، والذي أعلن فيه الطلبة وخالد جلال معهم عن صرخة ضاحكة على كل ما فقده المجتمع من قيم.

وناقشت المسرحية العديد من القضايا التي تمس حياتنا الآن، وشارك في المسرحية العديد من الوجوه الشابة وقد دام التحضير إليها أكثر من 8 شهور.