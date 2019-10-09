حكى حسونة أبوخبيصة زوج ابنة المناضلة السيناوية الحاجة فرحانة الهشة، كواليس تجنيد الحاجة فرحانة للمعاونة في مرحلة الحرب.

وقال أبوخبيصة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" إن الحاج محمد الهش قريب الحاجة فرحانة طلب منها التطوع لصالح القوات المسلحة المصرية.

وأوضح أبوخبيصة أن الحاجة فرحانة قامت بعمليات عسكرية خلف خطوط العدو في عمق سيناء مشيرًا إلى أنها انتقلت للقاهرة عام 1967 وخضعت لتدريبات في المخابرات العامة المصرية وتم تدريبها على تفجير أحد القطارات التي تقل جنودا إسرائليين.

وأشار أبوخبيصة إلى أن الحاجة فرحانة فجرت القطار الإسرائيلي ونقلت أجهزة اتصال للمجاهدين في سيناء من القاهرة، لافتًا إلى أنها لم تكن تسير بوجهها مطلقًا ولكنها كانت ترتدي "بيشة" وأنها كانت متزوجة من ابن عمها وليس كما ظهرت في الفيلم أنها تزوجت من صعيدي، مؤكدًا على وطنيتها وحصولها على نوط الامتياز من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.