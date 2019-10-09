وزير الخارجية الروسي: ندعو لتجنب زيادة التوتر في شمال سوريا

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، صباح اليوم، لتجنب زيادة التوتر في المنطقة الكردية شمال سوريا، كما دعا لافروف، إلى حل الأزمة في شمال شرق سوريا عن طريق الحوار بين أنقرة ودمشق والأكراد.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "موقفنا ينطلق من ضرورة حل المشاكل في سوريا عبر الحوار بين السلطة المركزية في دمشق وممثلين عن الأكراد، الذين هم سكان تقليديون لهذه الأرض"، فيما أعلن أكراد سوريا يعلنون النفير العام لمدة 3 أيام على وقع التهديد التركي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت تركيا، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ "قريبا" عملية في شمال سوريا في وقت أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تتخل عن حلفائها الأكراد بعد سحبها قوات من المنطقة. وأرسلت تركيا المزيد من الآليات المدرعة إلى الحدود مع سوريا، وشوهدت قافلة تضم عشرات المركبات في بلدة أقجة قلعة بمحافظة شانلي أورفا التركية، بينما أعلنت قوات "سوريا الديموقراطية"، والتي يشكل الأكراد عمودها الفقري، أن القوات التركية قصفت مناطق قريبة من الحدود، وقالت في تغريدة أمس الثلاثاء، "الجيش التركي يقصف إحدى نقاطنا عند حدود سيريكانيه مع تركيا"، في إشارة إلى بلدة "رأس العين" الحدودية، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس برس" الفرنسية.

وأشارت "سوريا الديموقراطية"، إلى انه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. لم نرد على هذا الهجوم غير المبرر. نحن مستعدون للدفاع عن الناس وأهالي شمال شرق سوريا".