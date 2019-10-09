طبول الحرب تدق.. "قسد" تطالب بحظر جوي بعد قرار تركيا بغزو سوريا

بعد إعلان تركيا اليوم الأربعاء، أن المعركة التي ستخوضها في شرق الفرات شمالي سوريا أصبحت على الأبواب، وبعد اسكتمال استعداداتها العسكرية على الحدود السورية التركية، طلبت قوات سوريا الديمقراطية من التحالف الدولي فرض حظر جوي على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكر مركز التنسيق والعمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صباح الأربعاء: "لحماية الناس في شمال شرقي سوريا من أزمة إنسانية وشيكة، نناشد التحالف والمجتمع الدولي فرض حظر للطيران، كما حدث بالماضي في العراق"، وفقا لـ"العربية".

وكانت طائرات الاستطلاع التركية تحلق منذ الصباح الباكر اليوم الأربعاء فوق سماء مدينة تل أبيض "كري سبي"، في وقتٍ أشارت فيه مصادر مقرّبة من قوات "سوريا الديمقراطية" لـ"لعربية" إلى أن "الهجوم التركي قد يبدأ من منطقتي تل أبيض ورأس العين"، وأضافت أن "المجال الجوي سيكون مفتوحاً أمام أنقرة رغم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن إغلاقه".

وكانت بريطانيا حذرت تركيا من القيام بعمل عسكري منفرد في سوريا، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات من منطقة الحدود هناك، كما حذر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس ترامب تركيا، من أنها لا تملك "ضوءا أخضر" لدخول شمال سوريا.

وكتب غراهام على "تويتر" متوجها إلى الحكومة التركية: "ليس لديكِ الضوء الأخضر لدخول شمال سوريا.. هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونجرس، وهو ما يجب أن تروه كخط أحمر لا يجب تجاوزه"، مضيفا: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة، فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة"، منهيا رسالته بِوَسم "مع الأكراد"، بحسب "سكاي نيوز".

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جوناثان هوفمان، قد أعلن الثلاثاء "بالتوقيت المحلي"، إن بلاده نقلت قواتها بعيداً عن مسار غزو تركيا المحتمل لشمال سوريا.

وذكر جوناثان هوفمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشاور مع وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، على مدى الأيام الماضية بشأن الهجوم التركي المحتمل في سوريا، وقال هوفمان في بيان "للأسف، اختارت تركيا أن تتحرك من جانب واحد ونتيجة لذلك نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا بعيداً عن مسار التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتها، لم نقم بتغييرات في وجود قواتنا في سوريا في ذلك الوقت"، بحسب "العربية".