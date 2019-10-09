قال مستشار "الإدارة الذاتية" لشمال سوريا وشرقها بدران جيا كُرد، إن الأوضاع تسير حتى الآن بشكلٍ عادي في مناطق شمال سوريا، مشيرا إلى أن هناك قلقاً شعبياً نتيجة التهديدات التركية غير المشروعة، فيما تواصل تركيا حشد المزيد من قواتها على الحدود بين سوريا وتركيا.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم، عن جيا كرد قوله إن جميع أبناء المنطقة من الأكراد والعرب والسريان والآشور يناشدون قوى التحالف الدولي والمجتمع الدولي ردع التهديد التركي الغاشم، الّذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة الآمنة أصلاً، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد غليانا جماهيريا رافضا لتلك التهديدات التركية.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ عملية عسكرية شمال سوريا قريباً، بعد انسحاب القوات الأمريكية من بعض نقاط المراقبة قرب الحدود السورية التركية، فيما أدانت قوات سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأمريكية، محذرة من التوغل التركي الوشيك.