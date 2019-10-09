يحتفل العالم اليوم بيوم البريد العالمي للتوعية بأهمية البريد في حياة الناس، والخدمات التي يقدمها مثل الحوالات البريدية، التوفير، والحساب الجاري، وترصد "الوطن" خريطة لعناوين أبرز مكاتب البريد بالقاهرة والجيزة:

عناوين مكاتب البريد في القاهرة

باب البحر

31 شارع باب البحر، باب الشعرية.

شبرا مصر

81 شارع شبرا.

غمرة

4 شارع ميدان الظاهر.

خالد بن الوليد

ميدان الجرن، الشرابية.

أكاديمية البحث العلمي

شارع القصر العيني، بجوار مسرح السلام.

سراي القبة

89 شارع محطة سراي القبة، مصر الجديدة.

المرج أول

شارع محمد إبراهيم، بجوار مسجد البقلي، المرج.

حلمية الزيتون

17 شارع الكمال، حلمية الزيتون.

الحي السابع

عمارة 69 مساكن عثمان، مدينة نصر.

المعادي

شارع 9، المعادي.

منشية الصدر

198 شارع ترعة الجبل، حدائق القبة.

الأزبكية

مبنى مركز الحركة، رمسيس.

السيدة عائشة

2 زقاق أبي البقاء، السيدة عائشة.

القاهرة الرئيسي

1 شارع عبدالخالق ثروت، ميدان العتبة.

مجمع التحرير

مبنى مجمع التحرير، ميدان التحرير.

باب اللوق

21 ميدان الفلكي، شارع الأزهار، باب اللوق.

مجلس الشعب

شارع مجلس الشعب.

العباسية

5 شارع سليم عبده، ميدان عبده باشا، العباسية.

محمد فريد

1 شارع محمد فريد، القاهرة.

جاردن سيتي

مبنى مجمع التحرير.

رمسيس

57 شارع رمسيس، الأزبكية.

الفجالة

11 شارع سراج الدين ، الأزبكية.

الحي العاشر

14شارع مهدى عرفة، برج الروضة، الحي العاشر.

مرور القاهرة

مبنى إدارة مرور القاهرة، العتبة.

العباسية ثان

2 شارع السرايات، ميدان عبده باشا.

نادي القاهرة الرياضي

ميدان أحمد ماهر، القاهرة.

نقابة الصحفيين

شارع عبدالخالق، مبنى نقابة الصحفيين، الأزبكية.

منيل الروضة

9شارع قصر المنيل، منيل الروضة.

المتحف المصري

مبنى المتحف المصري، ميدان التحرير.

باب الشعرية

178 شارع الجيش، باب الشعرية.

الزمالك

3 ش البرازيل، الزمالك.

قصر العيني

71 شارع قصر العيني.

الزمالك

3 شارع شجرة الدر، الزمالك.

المقطم

ميدان النافورة، مدينة المقطم.

الألفي

1 شارع الألفي، وسط القاهرة.

المقطم

مساكن أطلس بلوك 9 م، 1 شقة، المقطم.

عابدين

شارع الشيخ ريحان، عابدين.

السيدة زينب

194 شارع بورسعيد، السيدة زينب.

حدائق القبة

133 شارع مصر والسودان.

الحلمية الجديدة

25شارع مراد، الحلمية الجديدة.

عناوين مكاتب البريد في الجيزة

جامعة القاهرة

شارع بين السرايات، جامعة القاهرة، الجيزة.

بولاق الدكرور

محطة سكك حديد، بولاق الدكرور.

الدقي

مبنى الإصلاح الزراعي، الدقي.

الأورمان

2 شارع ابن كثير، الجيزة.

المنيب

شارع المجزر الآلي، المنيب.

سنترال الأهرام

شارع سنترال الهرم.

الطالبية

10شارع سويلم، الطالبية.

الأهرام

آخر شارع الهرم، فندق مينا هاوس.

الرماية

108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

الكوم الأخضر

شارع جاد الله بجوار المسجد، الجيزة.

عثمان أحمد عثمان

قرية الحرانية، أبو النمرس، الجيزة.

القرية الذكية

أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

مدينة الفردوس

داخل مدينة الفردوس، 6 أكتوبر.

جامعة 6 أكتوبر

الحي الثالث، 6 أكتوبر.

حي الشباب

عمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.