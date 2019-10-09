ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، يوم الأحد 27 أكتوبر 2019، في السادسة مساءً، وفي إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أمسية لمناقشة المجموعة القصصية "السمسمية" للأديب الدكتور عادل وديع فلسطين؛ والصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم.

يشارك في الأمسية عدد من النقاد والمبدعين من بينهم أستاذ السيناريو أيمن سلامة، والمخرج سمير سيف الأديب محمد جبريل، الناقد محمد قطب، بالإضافة إلى مؤلف المجموعة الدكتور عادل وديع فلسطين، ويدير الأمسية الدكتور محمد قطب، وتضم المجموعة 14 قصة قصيرة من بينها "السمسمية" التي فازت بالمسابقة الثقافية للشئون المعنوية بالقوات المسلحة لعام 2018.