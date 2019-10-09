قالت الدكتورة ميماس كمور الأخصائية النفسية والتربوية في الجامعة العربية المفتوحة، إن الدراسة الجامعية فترة تكوين النضج العقلي للطلاب، وتكون بالنسبة لهم مرحلة فارقة.

وأضافت كمور، خلال لقاء لها في قناة الغد، أن الطالب العربي يفتقد ثقافة الجانب المعرفي والعقلي والذكاء العاطفي، موضحة أن الثورة التكنولوجية والتطور المعرفي كان لهما أثر على التكوين العقلي للطلاب.

وأشارت الأخصائية النفسية إلى أن الطالب الجامعي بدأ يلجأ إلى وسائل أخرى لإشباع الجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية، وأصبحت علاقة الطالب بالجامعة تقتصر على الدراسة المعرفية فقط، مؤكدة أنه يجب دراسة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والتعامل معها بشكل أكاديمي.

وأوضحت أن الطالب يحتاج إلى أساليب تحفيزية غير تقليدية من أجل الوصول إلى نظام تعليمي متطور كي يصبح شخصًا فاعلًا ومنتجًا في المجتمع.