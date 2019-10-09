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نائب: يجب على الوزارات إطلاق مبادرات مجتمعية لصالح المصريين

نائب: يجب على الوزارات إطلاق مبادرات مجتمعية لصالح المصريين

إقبال سياحي على "سانت كاترين" تزامنا مع انطلاق ملتقى الأديان غدا

إقبال سياحي على "سانت كاترين" تزامنا مع انطلاق ملتقى الأديان غدا

عاجل.. السيسي يستقبل وفدا أمريكيا من مجلسي الشيوخ والنواب

عاجل.. السيسي يستقبل وفدا أمريكيا من مجلسي الشيوخ والنواب

منها التوفير والجاري.. 3 حسابات يقدمها البريد المصري للمواطنين

منها التوفير والجاري.. 3 حسابات يقدمها البريد المصري للمواطنين

مصر وأنجولا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

مصر وأنجولا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

"التعاون الخليجي" يستعرض مع الأمم المتحدة جهود مكافحة الإرهاب

"التعاون الخليجي" يستعرض مع الأمم المتحدة جهود مكافحة الإرهاب

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"نعيمة" ماتت: سُنة الحياة.. فيل جديد: 4 ملايين جنيه وشحن وموافقات

"بعد الخميس".. حكاية فيلم شارك فيه طلعت زكريا ولن يراه

"بعد الخميس".. حكاية فيلم شارك فيه طلعت زكريا ولن يراه

هدايا وطوابع تذكارية وعطلة.. هكذا تحتفل الدول باليوم العالمي للبريد

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