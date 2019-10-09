واقعة تنمر جديدة تتصدر أخبار التعليم، تطل برأسها من داخل مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، ضحيتها طالبة تدعى روان محمد في الصف الرابع الابتدائي، بعد وصفها بـ"بنت البواب"، وسرعان ما تطور الأمر من إهانة إلى إصابة بمرض العصب السابع، الذي أفقدها القدرة على التحكم في أعصاب الوجه وتحولت إلى قضية ينظر في أمرها قسم شرطة المنتزه أول، بعدما تقدم الأب ببلاغ لحماية حق ابنته الكبرى.

تفاصيل واقعة التنمر ترجع إلى خلاف بسيط بين الطالبة روان، وزميلتها في الفصل تدعى شهد ابنة "مهندس بترول"، إذ عايرت الأخيرة الأولى واصفة إياها بـ"بنت البواب"، بحسب رواية المحامي ياسر عبد الحفيظ المحامي الموكل بالدفاع عن قضية روان، لـ"الوطن"، والمتطوع بالقضية باعتباره أحد سكان العمارة التي يتولى والدها حراستها.

المحامي: الأم جاءت إلى المدرسة وأهانت روان ووصفتها بـ"بنت البواب"

في اليوم التالي للمشاجرة التي وقعت بين الطالبتين، حضرت والدة الطالبة شهد ابنة مهندس البترول، إلى المدرسة وبدأت في توجيه حديثها للطالبة "روان" قائلة، بحسب قول المحامي نقلا عن شهادة الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة والشاهدة على الواقعة، "أنتي بنت بواب اعرفي حجمك وهي بنت مهندس"، وحاولت الأخصائية فض الاشتباك الواقع وتوجيه اللوم إلى الأم وطلبت منها الخروج من المدرسة.

عادت روان تشكو إلى والدها ما حدث معها، فحاول تهدئتها وإخبارها بأن وظيفته لا تعيبه، بحسب قول المحامي، وأقنعها بالذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي، فتجددت واقعة المعايرة مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في شعور روان بإعياء شديد نقلت إثره إلى أحد مستشفيات المنتزه، وهناك أخبر الأطباء والدها بإصابة ابنته بالتهاب في العصب السابع، وتحويلها إلى أخصائي مخ وأعصاب.

ويقول المحامي: "تكاليف العلاج عالية وسيجرى تحويلها إلى مستشفى الطلبة بمنطقة سبورتنج التابعة للتأمين الصحي، وجرى سماع أقوال مدير الفترة المسائية بالمدرسة وجارٍ التحقيق في الواقعة حتى الآن، ولم تقرر المستشفى موعد خروجها حتى الآن".