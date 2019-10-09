أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.