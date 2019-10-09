كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35، منذ قليل، الفنان محمود قابيل خلال ندوه أقامها المهرجان للفنان القدير.

وسلّم التكريم لـ"قابيل"، المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الذي وصفه بالفنان الكريم الذي يستحق التكريم عن أعماله الفنية المتميزة.

وعرض في بداية الندوة فيلم تسجيلي قصير يعرض ملخص مسيرة الفنان محمود قابيل الفنية.

وأكد الأمير أباظة، أن محمود قابيل كان رئيس لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية عام 2012، وهو العام الذي تم إلغاء جميع المهرجانات فيه ما عدا مهرجان الإسكندرية.

يحضر الندوة عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة إلهام شاهين الذي قدمت وصلة مدح لصديقها محمود قابيل، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي والمنتج فاروق صبري والسيناريست ناصر عبد الرحمن والمخرج علي عبدالخالق والمخرجة أيناس الدغيدي وعلي عبد الخالق وأحمد وفيق.

وكان الفنان محمود قابيل أهدى تكريمه أمس بالمهرجان إلى رفقاء دفعته "49 حربية".